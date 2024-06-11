İstanbul'da kaçan koyun alarmı! Sabah saatlerinde trafiği birbirine kattı

Beykoz'da sahibinden kaçıp TEM Otoyolu'na giren koyun trafiği birbirine kattı. Sahibinin trafikte araçların arasında koyunu yakalamaya çalıştığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.

İstanbul'da kaçan koyun alarmı! Sabah saatlerinde trafiği birbirine kattı

Görüntüler sabah saatlerinde TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde kaydedildi. İddiaya göre sahibinden kaçan ve TEM Otoyolu'na çıkan koyun, sürücülere tehlikeli anlar yaşattı.

Sahibi araçların arasında kaçan koyunu yakalamak için uzun süre uğraştı. Sahibinin koyunu yakalamaya çalıştığı anları bir sürücü cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Görüntülerde yola çıkan koyunun araçlar arasında kaçması ve sahibinin yakalamaya çalıştığı anlar yer alıyor.

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