İstanbul'da kadın cinayeti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Meryem Ç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Polis ekiplerinin Şehmuz Ç'yi yakalamak için çalışmaları sürüyor.