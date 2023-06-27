İstanbul'da kadın cinayeti

İstanbul Tıp Fakültesi Hematoloji Servisi'nde çalışan hemşire Sevinç Akdoğan (47), emekli olmaya hazırlanıyordu.

Hemşire ile kumar borcu olduğu iddia edilen eşi Rahim Akdoğan arasında yine iddiaya göre emekli ikramiyesi konusunda tartışma çıktı.



Biri 8 diğeri 16 yaşında iki çocuğu bulunan Sevinç Akdoğan'ın, ikramiyeyi vermeyi reddedince kocası tarafından öldürüldüğü öne sürüldü.



Bıçakla kendisini boynundan yaralayan Rahim Akdoğan hastanede tedavi altına alındı.



Sevinç Akdoğan'ın cenazesi Halkalı Zeynebiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.