İstanbul'da kadın cinayeti: Eşini öldürdü, başında bekledi

İstanbul Beylikdüzü'nde karısını silahla öldürüp başında bekleyen kişi gözaltına alındı.



Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında iddiaya göre kıskançlık krizine giren Aslan Yılmaz evde tartıştığı eşi Semra Yılmaz'ı silahla vurdu. Semra Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken Aslan Yılmaz da evin içinde beklemeye başladı.

Olay yerine gelen polis ekipleri Aslan Yılmaz'ıgözaltına alarak karakola götürdü. Olay anında apartmanda olan Semra Yılmaz'ın bir yakını yaptığı telefon görüşmesi sırasında "Beni de vuracaktı, kaçtım" diye konuştu.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.