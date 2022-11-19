İstanbul'da kadın cinayeti: Eşini öldürüp intihar etti

İstanbul Büyükçekmece'de Hüseyin Karabulut (73), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Nurten Karabulut'u (49) silahla vurarak öldürdü.



Hüseyin Karabulut, daha sonra aynı silahla intihar etti.



Apartmandaki komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri evde inceleme yaptı.



İncelemenin ardından Hüseyin ve Nurten Karabulut'un cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Öte yandan, olay sırasında evde bulunduğu ve yaşananlara şahit olduğu öne sürülen Nurten Karabulut'un 8 yaşındaki kızının koruma altına alındığı öğrenildi.