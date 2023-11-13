İstanbul'da kadın cinayeti: Eski eşini boğazını keserek öldürdü

Saldırgan evden çıktıktan sonra eline aldığı bir bardağı sokağa fırlatarak yardım istedi.



Komşular eve girdiğinde kadını kanlar içinde buldu.



Hemen ambulans çağrıldı ancak sağlık ekipleri 3 çocuk annesi Pınar Bektaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



7 YAŞINDAKİ KIZI ODAYA SAKLANDI



Çiftin 7 yaşındaki kızı ise korku içinde bir odaya saklandı, diğer iki çocuğu o sırada evde değildi.



Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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