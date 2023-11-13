İstanbul'da kadın cinayeti: Eski eşini boğazını keserek öldürdü

İstanbul'da 42 yaşındaki Pınar Bektaş, çocuklarını görmek için evine gelen eski eşi Tuncay Sağ tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Sultangazi'deki apartman dairesinde işlenen cinayetin ardından katil zanlısı polis merkezine giderek teslim oldu.
Bektaş eski eşiyle tartıştıktan sonra defalarca bıçaklandı, boğazı kesildi.
Saldırgan evden çıktıktan sonra eline aldığı bir bardağı sokağa fırlatarak yardım istedi.
Komşular eve girdiğinde kadını kanlar içinde buldu.
Hemen ambulans çağrıldı ancak sağlık ekipleri 3 çocuk annesi Pınar Bektaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
7 YAŞINDAKİ KIZI ODAYA SAKLANDI
Çiftin 7 yaşındaki kızı ise korku içinde bir odaya saklandı, diğer iki çocuğu o sırada evde değildi.
Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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