İstanbul'da kadın cinayeti: Eski eşini boğazını keserek öldürdü

İstanbul Sultangazi'de 3 çocuk annesi Pınar Bektaş, eski eşi tarafından evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Komşular kadının 7 yaşındaki kızını dairedeki bir odada saklanmış halde buldu.

İstanbul'da kadın cinayeti: Eski eşini boğazını keserek öldürdü

'da 42 yaşındaki Pınar Bektaş, çocuklarını görmek için evine gelen eski eşi Tuncay Sağ tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Sultangazi'deki apartman dairesinde işlenen cinayetin ardından katil zanlısı polis merkezine giderek teslim oldu.

Bektaş eski eşiyle tartıştıktan sonra defalarca bıçaklandı, boğazı kesildi.

İstanbul'da kadın cinayeti: Eski eşini boğazını keserek öldürdü - 1

Saldırgan evden çıktıktan sonra eline aldığı bir bardağı sokağa fırlatarak yardım istedi.

Komşular eve girdiğinde kadını kanlar içinde buldu.

Hemen ambulans çağrıldı ancak sağlık ekipleri 3 çocuk annesi Pınar Bektaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

7 YAŞINDAKİ KIZI ODAYA SAKLANDI

Çiftin 7 yaşındaki kızı ise korku içinde bir odaya saklandı, diğer iki çocuğu o sırada evde değildi.

Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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