İstanbul'da kadın cinayeti: Rezidans girişinde sevgilisini bıçakladı

Esenyurt'ta bir rezidansın girişinde kıskançlık nedeniyle sevgilisi tarafından darbedilip bıçaklanan kadın, hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan polis tarafından yakalandı.

İstanbul'da kadın cinayeti: Rezidans girişinde sevgilisini bıçakladı

Esenyurt'ta kıskançlık nedeniyle sevgisili tarafından dövüldükten sonra bıçaklanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Olay, Gökevler Mahallesi’nde bulunan bir rezidansın girişinde yaşandı.

Özbekistan uyruklu S.R., kıskançlık nedeniyle sevgilisi D.R.’yi dövmeye başladı. Daha sonra da saldırgan cebinden çıkardığı bıçakla kadını yaraladı.

İstanbul'da kadın cinayeti: Rezidans girişinde sevgilisini bıçakladı - 1

Olayı gören çevredeki vatandaşlar saldırgana müdahale etti.

Saldırganı döven vatandaşlar, kadını adamın elinden kurtardı. Bıçaklı saldırganı polise teslim eden vatandaşlar ambulans çağırdı.

İstanbul'da kadın cinayeti: Rezidans girişinde sevgilisini bıçakladı - 2

Hastaneye kaldırılan Özbekistan uyruklu genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın kurtarılamadı.

Saldırganın polisdeki sorgusu sürüyor.

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