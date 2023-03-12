İstanbul'da kadın cinayeti: Rezidans girişinde sevgilisini bıçakladı

İstanbul Esenyurt'ta kıskançlık nedeniyle sevgisili tarafından dövüldükten sonra bıçaklanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Gökevler Mahallesi’nde bulunan bir rezidansın girişinde yaşandı.
Özbekistan uyruklu S.R., kıskançlık nedeniyle sevgilisi D.R.’yi dövmeye başladı. Daha sonra da saldırgan cebinden çıkardığı bıçakla kadını yaraladı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar saldırgana müdahale etti.
Saldırganı döven vatandaşlar, kadını adamın elinden kurtardı. Bıçaklı saldırganı polise teslim eden vatandaşlar ambulans çağırdı.
Hastaneye kaldırılan Özbekistan uyruklu genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın kurtarılamadı.
Saldırganın polisdeki sorgusu sürüyor.