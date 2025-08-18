İstanbul'da kadın cinayeti: Sokakta satırla katletti

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde sokakta yürüyen kadın boğazı kesilerek öldürüldü.



Olay akşam saatlerinde Ihlamurkuyu Mahallesi Aytaşı Sokak'ta meydana geldi.



Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, sokakta yürüyen Özbekistan uyruklu kadına saldırdı.



BOĞAZINI KESTİ

Saldırgan, kadının boğazını keserek olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin kontrolünde saldırının hedefi olan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.



ORMANA KAÇTI



Polis ekipleri cinayet sonrası kaçan kişinin yakalanması için çevrede geniş çaplı çalışma yaptı.

Şüphelinin ormanlık alana kaçtığı yönünde ihbarlar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, orman ve çevresindeki sokaklarda arama yaptı.

Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.