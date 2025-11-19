İstanbul'da kadın cinayeti. Tartıştığı eşini bıçaklayıp öldürdü
19.11.2025 10:40
Son Güncelleme: 19.11.2025 11:29
DHA, AA
İstanbul'un Pendik ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar etti.
Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.
İstanbul'un Pendik ilçesi Batı Mahallesi'nde Firdevs A. (34) ile eşi Samet A. (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Samet A., Firdevs A.'yı bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Kadının cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Sedat A.'nın olayın ardından hayatına son verdiği öğrenildi.