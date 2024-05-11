İstanbul'da kadın müşterilerine saldıran taksi şoförü trafikten men edildi

8 Mayıs'ta meydana gelen olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.



Yolu uzattığını söyleyen 2 kadın müşterisiyle tartışıp onlara saldıran taksi şoförünün kimliği belirlendi.



Yakalanan taksici M.A, polis merkezine götürüldü.



M.A'ya "Belediyeden alınma çalışma ruhsatı olmadığı halde taşımacılık yapmak"tan 6 bin 439 lira ceza kesilirken taksisi de trafikten men edildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A, "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.