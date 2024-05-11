İstanbul'da kadın müşterilerine saldıran taksi şoförü trafikten men edildi

İstanbul'da yolu uzattığını söyleyen kadın müşterilerine saldıran taksi şoförü, para cezasıyla trafikten men edildikten sonra "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da kadın müşterilerine saldıran taksi şoförü trafikten men edildi

8 Mayıs'ta meydana gelen olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine, İstanbul Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yolu uzattığını söyleyen 2 müşterisiyle tartışıp onlara saldıran  şoförünün kimliği belirlendi.

Yakalanan taksici M.A, polis merkezine götürüldü.

M.A'ya "Belediyeden alınma çalışma ruhsatı olmadığı halde taşımacılık yapmak"tan 6 bin 439 lira ceza kesilirken taksisi de trafikten men edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A, "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

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