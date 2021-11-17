İstanbul'da kadına şiddet: 'Şeytan kolunun altına girmiş' diyerek dövdü

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Beştelsiz Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre, küçük kız çocuğu ile sokakta yürüyen kadın, eşi olduğu öne sürülen kişi ile tartışmaya başladı.



ÖNCE DÖVDÜ, SONRA TÜKÜRDÜ



Kadına sokak ortasında bağıran kişi, daha sonra fiziksel şiddet uygulamaya başladı.



Çocuğunun yanlarında olmasına aldırış etmeyen kişi, bir süre yürüdükten sonra kadının yüzüne tükürdü.



''ŞEYTAN SENİN KOLUNUN ALTINA GİRMİŞ'' DEDİ



Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde kadına şiddet uygulayan kişinin, "Şeytan senin kolunun altına girmiş. Uyma şeytana. Allah seni ıslah etsin" dediği duyuluyor.



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