İstanbul'da kadına şiddete mahalleliden müdahale
21.12.2025 11:15
DHA
İstanbul'da iddiaya göre bir kadına sokak ortasında şiddet uygulayan adam, mahalle sakinleri tarafından engellendi.
İstanbul'da kadına şiddet uygulayan bir adam, mahallelinin tepkisiyle karşılaştı.
Olay, dün gece saatlerinde Gaziosmanpaşa'ya bağlı Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, sokak ortasında kadına şiddet uygulandığını gören mahalle sakinleri duruma müdahale etti.
Tepkilerin kısa sürede büyümesiyle çevrede gerginlik yaşandı.
MAHALLELİYLE ŞÜPHELİYE SALDIRDI
Şiddete maruz bırakıldığı öne sürülen kadın da bir süre sonra mahalle sakinleriyle şüpheliye saldırdı.
Şüpheli ise aracına binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.
Bu sırada mahalle sakinleri araca yönelerek minibüse tekme yumruk ve sopalarla saldırdı.
Araçta hasar meydana gelirken, olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.