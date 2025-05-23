İstanbul'da kafede yangın çıktı: Alevlere müdahale sürüyor
İstanbul Mecidiyeköy'de bir kafede çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ediyor.
İstanbul'un Şişli ilçesi Mecidiyeköy'de bir binanın giriş katındaki kafede yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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