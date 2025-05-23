İstanbul'da kafede yangın çıktı: Alevlere müdahale sürüyor

İstanbul Mecidiyeköy'de bir kafede çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ediyor.

İstanbul'da kafede yangın çıktı: Alevlere müdahale sürüyor

İstanbul'un Şişli ilçesi Mecidiyeköy'de bir binanın giriş katındaki kafede çıktı.

Olay yerine çok sayıda ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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