İstanbul'da kafeye silahlı saldırı

İstanbul Sultanbeyli'ye bağlı Adil mahallesindeki kafeteryaya kimliği belirlenemeyen bir şahıs gece yarısı tarafından silahla saldırı düzenledi.

Kafeteryadan da saldırıya silahla ateş edilerek karşılık verilince yaşanan kısa süreli çatışmanın ardından şüpheli olay yerinden kaçtı.



Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı.



Ekiplerin sokak aralarında ve cadde üzerinde yaptıkları kontrollerde yerlerde çok sayıda kovan bulunurken, bazı ev ve arabalarda kurşun izine rastlandı.



Kafeterya sahipleri ile çalışanları ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.