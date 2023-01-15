İstanbul'da kahvehaneye rastgele ateş: Yanlış kişiyi öldürdü

İstanbul Sultangazi'de bulunan bir kahvehaneye ateş açan saldırgan yanlış kişiyi öldürdü.

Olay, cuma günü saat 16.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kişi, husumetlisinin kahvehanede oturduğunu duydu.

Kahvehaneye giden şüpheli, belindeki tabancayı çıkararak içerideki husumetlisine ateş etti. Ancak kahvehanedekilerin müdahale için ayağa kalkmasından korkan şüpheli bu sefer hedef gözetmeden ateş etmeye başladı.

KAÇARKEN SAĞA SOLA ATEŞ ETTİ

Kurşunlardan biri olayla ilgisi bulunmayan 5 çocuk babası Mustafa Kandemir'in boynuna isabet etti. Saldırıda 2 kişi daha yaralandı. Şüpheli, 3 kişiyi yaraladıktan sonra kahveden çıkarak kaçmaya başladı. Kaçarken sağa sola ateş eden şüpheliyi bir kişi de kovaladı ancak yakalayamadı.

5 ÇOCUK BABASI HAYATINI KAYBETTİ



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından en yakın hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Kandemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Olayın ardından polis ekipleri şüphelinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Mustafa Kandemir'in yakınları cenazeyi teslim almak için Adli Tıp Kurumu'na geldi. Kandemir'in yakınları Adli Tıp Kurumu'nda konuştu.

"KAHVEDE OTURUYORMUŞ, BİRİ RASTGELE ATEŞ AÇMIŞ"



Mustafa Kandemir'in yakını Osman Cengiz, "Amcamın oğlu oluyor, kahvehanede oturmuş arkadaşlarıyla biri gelmiş rastgele ateş açmış. 2 mermi amcama denk gelmiş, bir mermi başkasına, bir mermi de husumetli olduğu kişinin bacağına denk geliyor, amcam da hastanede vefat ediyor. Saldırganı tanımıyoruz, kim olduğunu da bilmiyoruz. Masum bir şekilde kahvede oturmuş, kahvehanede gelişi güzel ateş açılınca amcama gelmiş. Kuruyemiş dükkanı vardı orada, oradan çıkıp kahvede çay içmeye gidiyor, 5 çocuğu vardı." dedi.

''ORTALIK TEKSAS'A DÖNMÜŞ''



Mustafa Kandemir'in yeğeni Mehmet Zengil ise, "Hiç suçu yokken oturduğu yere bir tane cani geliyor, sağa sola hedef gözetmeksizin ateş ediyor, dayım da can veriyor. Bu şahıs yakalansın böyle şeyler artık yaşanmasın. Ortalık Teksas'a dönmüş dışarı çıkmaya korkuyoruz, böylelerinin yakalanıp cezasını çekmesini istiyoruz. Hiç suçu günahı olmayan insan. 5 çocuklu, 62 yaşında vefat etti" diye konuştu

"ÖNCE 5 EL SIKTI SONRA KAÇARKEN DE SIKTI"



Olayın yaşandığı cadde üzerinde esnaf olan Nahit Aydın, "İçerde müşterim vardı. Bir anda silah sesi geldi. Sonra biri aşağıya doğru koşarak ateş etmeye devam etti. Olayın olduğu yere hiç gitmedim. Nedenini de bilmiyorum. Silah seslerini ilk duyduğumda korkmadım ama ikinci kere ateş edilince korktum. Önce 5 el kahvehanede sıktı. Orada 5 mermi kovanı var zaten. Sonra da kaçarken 3-4 el ateş etti. Kovalayan vardır da ben göremedim" dedi.

Mustafa Kandemir'in cenazesi dün adli tıp kurumundan alınarak Sultangazi Hz. Yusuf Camii'ne getirildi. İkindi namazı sonrası Kandemir, Yeni Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi.