İstanbul'da kaldırımda ilerleyen taksiye para cezası kesildi

İstanbul Esenyurt'ta kaldırımda araç kullanan bir taksi şoförü, hem kendisinin hem de vatandaşların can güvenliğini tehlikeye attı. Gözaltına alınan sürücüye, bin 380 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul'da kaldırımda ilerleyen taksiye para cezası kesildi

Dün Esenyurt Ahmet Arif Caddesi üzerinde ticari taksisiyle kaldırım üzerinde seyir halinde ilerleyen R.T. idaresindeki ticari taksinin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri harekete geçti.

Ekiplerin çalışması sonucu şoförünün kimliği ve idaresinde bulunan taksinin plakası tespit edildi. Ardından polis ekipleri R.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Kimliği tespit edilen taksi şoförü R.T.’ye ‘Trafik işaret ve levhalarına uymamak’ ve ‘Saygısızca araç kullanmak’ suçlarından toplamda bin 380 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca R.T. ardından işlemlerin yapılması için Esenyurt Kıraç Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

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