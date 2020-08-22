İstanbul'da kamp alanında feci ölüm

İstanbul'un Beykoz ilçesinde Cengiz Demir (28), Riva Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde bulunan kamp alanında arkadaşlarıyla birlikte gece kamp yapmaya gitti.

Sabah kampa gelenler arkadaşlarını göremeyince çevrede aramaya başladı. Demir, kamp alanındaki kayalıklarda hareketsiz bir şekilde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Kayalıklara inen bir polis memuru, Cengiz Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Polis, gencin arkadaşlarından bilgi aldı. İtfaiye ekipleri kayalıklardaki cesedi çıkarmak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri kamp içerisini güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Polis, gencin kayalıklardan düşmüş olma ihtimali üzerinde duruyor.