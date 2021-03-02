İstanbul'da kamu kurumlarının yeni mesai saatleri belirlendi

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Yerlikaya başkanlığında toplandı.

Kamudaki çalışma saatlerinin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile normale döndürüldüğü belirtilen açıklamada, 2 Mart 2021 tarihinden itibaren İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşlarında kademelendirilmiş mesai başlama ve bitiş saatlerinin şu şekilde olacağı bildirildi:



"Vardiya sistemiyle görev yapan bazı Bölge Müdürlükleri ile İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığında saat 07.00'da başlayıp kademeli olarak 08.00 ve 09.00 olarak devam edilmesine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediyelerinde 09.00-12.30, 13.00-17.00 olarak uygulanmasına, sağlık teşkilatında 08.30-16.30 olarak uygulanmasına, diğer tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarında ise 09.00-12.30, 13.00-17.00 olarak uygulanmasına, özel kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümlerinin saklı kalmasına karar verilmiştir."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından da "Sevgili İstanbullular, Yeni Kontrollü Normalleşme Sürecindeyiz. Hedefimiz İstanbul’umuzun Boğaz’ın rengi gibi mavi şehirler listesine girmesi. İlimizde, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri 09.00-12.30, 13.00-17.00 olarak uygulanacaktır" paylaşımında bulundu.

Corona virüs tedbirleri nedeniyle 2 Aralık 2020'den bu yana kamuda mesai saat 10.00'da başlayıp, saat 16.00'da bitiyordu.

Sevgili İstanbullular,



🟠Yeni Kontrollü Normalleşme Sürecindeyiz.



💙Hedefimiz #İstanbul’umuzun Boğaz’ın rengi gibi mavi şehirler listesine girmesi



📍İlimizde,kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri 09.00-12.30, 13.00-17.00 olarak uygulanacaktır.



👉🏻https://t.co/rqSXStsmRr pic.twitter.com/9JDtIktLkM — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 2, 2021

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