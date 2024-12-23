İstanbul’da kamyon köprüyle yol arasına sıkıştı

İstanbul Bakırköy’deki alt geçide sıkışan kamyon trafik yoğunluğuna neden oldu.



Ataköy’deki Adnan Kahveci Bulvarı'nda seyreden, sürücüsünün henüz isminin bilinmediği, gıda malzemesi taşıyan 19 DL 692 plakalı kamyon, alt geçitten geçtiği sırada köprüye çarptı.



Köprü ile yol arasında sıkışan kamyon nedeniyle sahil yönünde trafik yoğunluğu oluştu.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen vincin çalışması sonucu kamyon kurtarıldı.



Sürücü, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.