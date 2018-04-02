İstanbul'da kamyoncu eylemi
DHATürkiye
İBB'nin Araç Takip Sistemi uygulamasına tepki gösteren kamyoncular Şile'de kontak kapattı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Araç Takip Sistemi (ATS), bugün uygulanmaya başlandı.
Sistemin yüksek cezalar ve güzergah sınırlaması getirdiğini söyleyen hafriyat kamyoncuları da protesto olarak kontak kapattı.
Şile'de bulunan Sahilköy Döküm Sahası'nda buluşan İstanbul Nakliyeciler ve Hafriyatçılar Derneği üyesi grup basın açıklaması yaptı.
Yüksek cezalardan şikayetçi olduklarını söyleyen kamyonculara CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de destek verdi.