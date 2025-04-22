İstanbul'da kan donduran olay: Feci şekilde dövüp boş araziye attılar

İstanbul'da bir kişi boş bir arazide feci şekilde dövülmüş halde bulundu.



Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Arnavutköy'e bağlı İslambey Mahallesi'nde gerçekleşti.

BULUNDUĞUNDA BİLİNCİ KAPALIYDI

İddiaya göre sokak arasında bulunan boş arazide hareketsiz yatan birini fark eden vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler bilinci kapalı şekilde yatan adam olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Ağır yaralı adamın üzerinden Ahmet E. adına düzenlenmiş kimlik çıktı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR



Vücudunda ağır dayak izleri bulunan adamın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayın kim yada kimler tarafından ne amaçlı gerçekleştirildiği henüz tespit edilemedi.

KUCAĞINDA TAŞIYIP ARAZİYE BIRAKMIŞ

Polis ekipleri konuyla alakalı geniş kapsamlı çalışma başlattı. Bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şahsın başka bir kişi tarafından kucağında taşınarak boş araziye doğru ilerlediği görüntülere ulaştı.

Ekiplerin olayı gerçekleştirenleri tespit ederek yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor.