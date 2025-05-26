İstanbul'da kanlı hesaplaşma: Sokak ortasında vurdular

İstanbul'da bir kişi, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Olay, 16 Nisan Çarşamba günü saat 19.30 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde aracıyla marketin önüne park eden Ferhat B. kaldırımda yürümeye başladı. Kısa bir süre sonra motosikletle caddede ilerleyen iki saldırgandan biri silahla Ferhat B.'ye altı el ateş açtı. Saldırıda topuğundan vurulan Ferhat B. yere yığılırken, bir süre sonra yerden kalkıp güçlükle başka bir yere geçti.

KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI Saldırganlar olay yerinden motosikletle kaçarken, çevredeki iki vatandaş ise saldırı sırasında panikle yere yattı. Saldrıda yaralanan Ferhat B., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI VAR Yapılan çalışmalarda saldırganların Doğukan D. (24) ve Mehmet Meki K. (22) olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda iki şüpheli olaydan üç gün sonra yakalandı. Gözaltına alınan iki şüphelinin poliste toplamda 19 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.