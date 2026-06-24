İstanbul'da kanlı pusu. Evinden çıkan genç adamı kurşun yağmuruna tuttular
24.06.2026 11:42
Silah seslerini duyan komşular polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, evinin önünde pusu kuran silahlı iki şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Genç adamın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken kaçan saldırganlar için de çalışma başlatıldı.
Esenyurt Pınar Mahallesi'nde sabah saatlerinde evinden çıkan Şehmus Mert K., kendisine pusu kuran iki şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.
Tam araca bineceği sırada ateş eden saldırganların hedefi olan Şehmus Mert K.'nın vücuduna birçok mermi isabet eti.
Saldırının ardından saldırganlar koşarak olay yerinden uzaklaşırken, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Şehmus Mert K.'nın eşi de silah seslerinden sonra kucağındaki bebeğiyle sokağa çıkarken sinir krizi geçirdi.
Sağlık ekipleri ise ilk müdahale sırasında Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak çalışma başlattı.