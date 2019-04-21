55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bugün sona erecek. Sakarya – İstanbul etabı için İstanbul'da saat 13:00'ten itibaren bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Yarış Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek.



Kurtköy gişelerden Çamlıca gişelere kadar Kuzey Marmara Otoyolu bağlantıları ve Unkapanı Köprüsü, Sultanahmet Meydanı'na kadar bağlı cadde ve sokaklar saat 13.00 ve 14:00 itibariyle trafiğe kapalı olacak.



Ayrıca Avrasya Tüneli de tek yönlü olarak Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametinde trafiğe kapatılacak.

