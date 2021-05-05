İstanbul'da kapanmaya sıkı denetim: Çevik kuvvet ilk kez sahada

İstanbul’da korona virüs salgını nedeniyle devam eden tam kapanma kapsamındaki denetimler sıklaştırıldı. Pandemi ile mücadelede sahaya inen çevik kuvvet polisleri de ilk kez denetimlere katıldı.

İHA 05.05.2021 - 16:20

İstanbul'da kapanmaya sıkı denetim: Çevik kuvvet ilk kez sahada

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İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, corona virüs salgını kapsamında başlayan tam kapanma yasağı ile birlikte yapılan denetimlere ilk defa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında belirlenen noktalarda denetimlerin güçlendirilmesi için Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü de drone ile havadan destek sağladı.

Hem karada hem havada oluşturulan kontrol noktalarında 17 gün boyunca sürecek olan tam kapanma yasağına uymayan, araçlarıyla seyir halinde tespit edilen sürücüler durdurularak kontrol edildi.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerince güçlendirilen noktalardaki denetimlerin artırılarak devam edeceği belirtildi.

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