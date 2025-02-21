İstanbul'da kar etkisini artırdı: Şehir Hatları ikinci bir duyuruya kadar iptal

Kentte iki gündür aralıklarla süren kar yağışı, gün içinde kimi zaman etkisini kaybederken kimi zaman da yoğunluğunu artıyor.



Şiddetini artıran kar yağışı, özellikle Anadolu Yakası'nın Ümraniye ve Beykoz ilçelerinde etkili oluyor.



Avrupa Yakası'nın Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Fatih ilçelerinde de kar yağışı kısa süreli tipi şeklinde etkisini gösteriyor. Silivri'de ise kar hafif şekilde aralıklarla yağıyor.



ŞEHİR HATLARI İPTAL



Şehir Hatları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle bütün seferlerin durdurulduğunu açıkladı.



Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız. Elverişsiz hava koşulları (yoğun tipi) sebebiyle tüm seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.