İstanbul’da kar küreme aracı kırmızı ışıkta geçen taksiye çarptı: 3 yaralı

İstanbul Pendik’te bir kar küreme aracı, kırmızı ışıkta geçen taksiye çarptı. Kazada taksi kullanılamaz hale gelirken, 3 kişi yaralandı.

İstanbul’da kar küreme aracı kırmızı ışıkta geçen taksiye çarptı: 3 yaralı
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Pendik’te kar küreme aracı, kırmızı ışıkta geçen taksiye çarptı, 3 kişi yaralandı.

Olay, Kaynarca Mahallesi’ndeki Sahil Bulvarı üzerinde saat 13.00 sıralarında yaşandı.

İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait kar küreme aracı yan yoldan karşı şeride geçmek için yeşil ışıkta hareket etti.

İstanbul’da kar küreme aracı kırmızı ışıkta geçen taksiye çarptı: 3 yaralı - 1

Yolda seyir halinde olan 34 TCN 50 plakalı ticari taksi sürücüsü Fahri S. ise kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayarak geçmek isteyince kar küreme aracı taksiye çarptı.

Kazada taksinin içinde bulunan 3 yolcu yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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