İstanbul’da kar küreme aracı kırmızı ışıkta geçen taksiye çarptı: 3 yaralı

Yolda seyir halinde olan 34 TCN 50 plakalı ticari taksi sürücüsü Fahri S. ise kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayarak geçmek isteyince kar küreme aracı taksiye çarptı.



Kazada taksinin içinde bulunan 3 yolcu yaralandı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.