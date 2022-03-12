İstanbul'da kar ne kadar sürecek?

İstanbul'da 3 gündür etkili olan kar yağışı etkili oluyor. Kent genelinde kar yağışı gece boyunca da aralıklarla devam etti.

Uzmanlar öğleden sonra için ayrıca bir uyarı yaptı. Deniz üzerinden esen rüzgarın nemli havayı getirmesiyle birlikte öğleden sonra yağışın etkisi daha da artacak.

Yağış özellikle İstanbul Havalimanı bölgesi, Arnavutköy, Beylikdüzü, Başakşehir, Sarıyer'de daha etkili olacak.



Yağışın pazar sabahından itibaren hafiflemesi, pazartesi sıcaklığın artmasıyla da sulu kara dönmesi bekleniyor.

Uyarıları dikkate alan vatandaşlar toplu taşımayı tercih etti.

YOLLAR BOŞ



Öte yandan kentte karla mücadele çalışmaları da devam ediyor. Olumsuzluk yaşanmaması için yetkililerin araç sürücülerine yönelik "trafiğe çıkmama" uyarısına da genel olarak uyulduğu görüldü. İBB trafik yoğunluk haritasına göre kentteki trafik yoğunluğu yüzde 10'un altında.



ANA YOLLAR AÇIK



İstanbul'da genellikle yoğunluğun olduğu D-100 Kartal ve Kadıköy yönü, E-5, TEM, Samandıra bağlantı yolu, Başıbüyük Yolu, TEM Çamlıca ve Ankara yönünde trafiğin açık olduğu görüldü.



Ana arterlerde genel olarak sorun yaşanmazken, ara sokaklardaki buzlanmalara karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince tuzlama çalışmaları gerçekleştirildi.



Kar yağışına rağmen işlerine gitmek zorunda olanlar ise toplu taşıma araçlarını tercih etti. Üst geçitleri kullanan bazı vatandaşlar, buzlanma ve kar yağışı nedeniyle zorluk yaşadı.