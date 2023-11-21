İstanbul'da kar tedbirleri: Kış lastiği zorunluluğu öne çekildi

İŞTE KENTTE ALINACAK KIŞ TEDBİRLERİ



İstanbul'da 2023-2024 Sezonu Kış Tedbirleri kapsamında, şu tedbirlerin alınması kararlaştırıldı:



İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce polis sorumluluk bölgesinde toplam 427 trafik unsuru, 260 asayiş ekibi ve 8 jandarma timi olmak üzere 1504 personel, jandarma sorumluluk bölgesinde ise 147'si trafik olmak üzere toplam 498 jandarma timi görev alacak.



Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünce 13 bin 451 personel, 3 bin 708 araç ve iş makinesi görev yapacak, 366 bin 720 ton tuz, 8 bin 370 ton solüsyon ve çözelti hazır bulundurulacak, 23 Otoyol Hizmet Tesisi'nde 5 bin 598 araca hizmet verilecek.



Afet Beslenme Grubu'nca 117 araç, 300 personel, 2 bin gönüllü ile 87 noktada görev yapılacak.



Afet Sağlık Grubu'nca 513 Ambulans Servisi ve 39 UMKE aracıyla faaliyet gösterilecek.



Tarım, Orman, Gıda, Su ve Hayvancılık Grubu'nca 200 personel ve 50 araçla sokak hayvanlarına soğuk ve karlı günlerde 2 ton mamanın dağıtımı sağlanacak.



Afet Teknik Destek ve İkmal Grubunca 14 bin 18 personel, İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 32 bin 325 iş makinesi, 2 bin 969 makine ve ekipmanla hizmet verilecek.



Arama Kurtarma Grubunca 363 personel, 54 araç ve 6 botla hizmet sağlanacak.