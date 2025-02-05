İstanbul'da kar trafiği: Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da kar yağışının da etkili olmasıyla akşam saatlerinde  trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. Birçok ana arterde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da kar trafiği: Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı

'da kar yağışının etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 80'e ulaştı.

D-100 Karayolu Bahçelievler-Yenibosna mevkinde trafik durma noktasına geldi.

Kara yollarında araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

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