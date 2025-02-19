İstanbul'da kar trafiği: Akşam trafiği erken başladı

Özellikle trafik ve araç yoğunluğunun yaşandığı ana yolların karla kaplanması bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi.



Bazı sürücüler kar nedeniyle yolda güçlükle ilerlemeye çalışırken, bazıları da kayganlaşan yolda araçlarını kontrol etmekte zorlandı.



Hasdal Yolu’nda yoğun yağış nedeniyle ilerleyemeyen bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekti.



Beykoz Riva yolunun beyaza bürünmesi nedeniyle ilerleyemeyen bir sürücü aracını yol kenarına park etti.



Karın şiddetini sürdürdüğü Sultangazi ve Arnavutköy’de görüş mesafesinin düşmesi, yola çıkan sürücülere zor anlar yaşattı.



Yollarda ilerlemekte güçlük çeken araçlar nedeniyle kentin bazı bölgelerinde trafik akışı ağır seyrediyor.

AKŞAM TRAFİĞİ ERKEN BAŞLADI



İstanbul’da öğle saatlerinden bu yana kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kentteki trafik yoğunluğu saat 15.45 itibarıyla yüzde 70’in üzerine çıktı.

