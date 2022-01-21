İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor

İstanbul'da beklenen  kar yağışı akşam saatlerinde aralıklarla başladı. Yağmur ve karın etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

Haberler - NTV - Anadolu Ajansı - DHA 21.01.2022 - 18:20 | Son Güncelleme : 21.01.2022 - 18:26

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor

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İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?

Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde kar yağarken, kimi ilçelerde ise yağmur etkili oluyor.

D-100 kara yolunda Beylikdüzü-Esenyurt yönünde kar yağışı etkisini artırdı. Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ve Büyükçekmece'de kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

yağışının etkisini gösterdiği ilçelerde evlerin çatıları ve yol kenarlarındaki yeşillik alanlar beyaza büründü.

Bazı vatandaşlar kar topu oynarken, bazıları da bu anı cep telefonlarıyla kaydetti.

Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Sultangazi, Arnavutköy ve Başakşehir'de sulu kar yağırken, belediye ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

Beşiktaş, Kağıthane, Beyoğlu ve Sarıyer'de ise yağmur etkisini sürdürüyor.

Anadolu Yakası'nda ise Kartal, Üsküdar Çamlıca ve diğer yüksek kesimlerde kar yağışı görülürken, diğer bölgelerde karla karışık yağmur gözleniyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 90

Kar yağışının etkisiyle trafikte de yoğunluk yaşanıyor. Saat 18.20 sıralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

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