İstanbul'da kar yağışı yeniden başladı

İstanbul'da pazartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM kar yağışı konusunda uyarı vermişti. Uyarıların ardından İstanbul'da gece yarısı başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor.



Meteoroloji ve AKOM'un hafta başında yeniden başlayacağını ifade ettiği ve yüksek noktalarda aralıklarla yağan kar yağışı Çamlıca Tepesi'nden görüntülendi.