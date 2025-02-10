İstanbul'da kar yağışı yeniden başladı

İstanbul'da Meteoroloji ve AKOM’un uyarılarının ardından beklenen kar yağışı yeniden başladı. Kar yağışı yüksek noktalarda etkili olurken Çamlıca Tepesi beyaza büründü.

İstanbul'da kar yağışı yeniden başladı

'da pazartesi günü için Genel Müdürlüğü ve AKOM konusunda uyarı vermişti. Uyarıların ardından İstanbul'da gece yarısı başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor.

Meteoroloji ve AKOM'un hafta başında yeniden başlayacağını ifade ettiği ve yüksek noktalarda aralıklarla yağan kar yağışı Çamlıca Tepesi'nden görüntülendi.

İstanbul'da kar yağışı yeniden başladı - 1

Öne Çıkan Video

AVM hırsızları 3 gün saklandıkları havalandırmada yakalandılar

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...