İstanbul'da kardeş cinayeti

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, tartıştığı ablasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde, Hüseyin K. ile ablası Merve K. (28), Yakuplu 128. Sokak'taki evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.



Tartışmada Merve K. kardeşi tarafından vücudunun farklı yerlerinden bıçakla yaralandı.

