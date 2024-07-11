İstanbul'da kardeş cinayeti

İstanbul Beylikdüzü'nde erkek kardeşi tarafından bıçaklanan Merve K. hayatını kaybetti. Katil zanlısı kardeş gözaltına alındı.

İstanbul'da kardeş cinayeti

'un Beylikdüzü ilçesinde, tartıştığı ablasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde, Hüseyin K. ile ablası Merve K. (28), Yakuplu 128. Sokak'taki evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmada Merve K. kardeşi tarafından vücudunun farklı yerlerinden bıçakla yaralandı.

İstanbul'da kardeş cinayeti - 1

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Merve K, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

Şüpheli Hüseyin K, olayda kullanıldığı bıçakla yakalandı.

Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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