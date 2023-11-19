İstanbul'da kardeşler arasında miras kavgası: 5 yaralı, 14 gözaltı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde miras yüzünden anlaşmazlık yaşayan kardeşler konuşmak için bir araya geldikten kısa süre sonra tartışmaya başladı. Ev içerisinde başlayan tartışma sokakta kavgaya dönüştü.

Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde İslambey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, miras anlaşmazlığı yüzünden bir süredir tartışma yaşayan 2 erkek kardeş mahkemelik oldu.

Mahkemede kız kardeşlerinin şahitliği üzerine anlaşmaya karar veren kardeşler bir araya gelerek problemleri çözmek istedi.

Ev içerisinde konuşmaya başlayan kardeşlerin konuşması kısa süre sonra tartışmaya dönüştü. Tartışmaya çocuklar ve diğer akrabalar da dahil olunca olay kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Evden sokağa taşan kavgada, 5 kişi bıçak ve sopa darbeleriyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, ZAMAN ZAMAN SİLAHLAR PATLADI

Sokakta yaşanan kavga esnasında zaman zaman silahlar patladı. Şans eseri silahların patlaması sonucunda çıkan kurşunlar kimseye isabet etmedi.

Polis ekiplerinin müdahalesi esnasında kavgaya devam eden 14 kişi gözaltına alındı.