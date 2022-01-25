İstanbul'da karla mücadele: Bakanlar Adil Karaismailoğlu ve Süleyman Soylu'dan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki kar yağışı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Adil Karaismailoğlu özetle şunları söyledi:

"Terk edilmiş araçlar dolayısıyla sıkıntılar yaşadık. Trafik kısmen de olsa şu an işliyor. Ancak Mahmutbey-Hadımköy ve Yassıören-Çatalca arasındaki terk edilmiş araçların kaldırılması süreci devam ediyor. İstanbul Havalimanı birazdan yavaş da olsa uçuşlara başlayacak. Bir pist açıldı şu an.

Karayollarında özverili çalışma devam edecek.

İstanbul'da saat 13.00'ten itibaren özel otoların köprülerden geçişine izin vereceğiz.



Hızlı trenler çalışıyor. Marmaray, dün gece olduğu gibi bu gece ve yarın gece de ücretsiz olarak sabaha kadar vatandaşlarımıza hizmet edecek.



Bu sürecin de üstesinden geleceğiz."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise şöyle konuştu:

"Belediye başkanları ve kaymakamlarla birlikte çalıştık. İstanbul'da kar yağışı perşembeye kadar sürecek. Dikkatli olunmalı. İstanbul'da mümkün olduğunca özel araçlarla yola çıkılmasın. Ağır tonajlı araçlar kış lastikleri ile yola çıkmalı."

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