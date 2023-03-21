İstanbul'da kavga ettiği arkadaşını sokak ortasında bıçakladı

Bozkurt Mahallesi'nde 5 Mart Pazar günü saat 21.00 sıralarında, arkadaş oldukları öğrenilen A.A ve T.S. bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı.

Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. İkili sokak ortasında tekme ve yumruklarla kavga ederken, A.A. isimli kişi, arkadaşını yüzünden ve elinden yaraladı.

Dövülen T.S. de belinden çıkardığı bıçakla A.A.'yı ayağından yaraladı.



Çevredekiler kavgaya müdahale ederek tarafları olay yerinden uzaklaştırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan iki kişiyi gözaltına aldı.

Polis merkezinde ifadeleri alınan A.A. ve T.S. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.