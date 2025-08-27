İstanbul'da kaybolan çocuk gölde hayatını kaybetti
Piknikte kaybolduktan sonra Küçükçekmece gölünde vatandaşların bulduğu 6 yaşındaki otizmli çocuk hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul Kanarya Mahallesi Küçükçekmece Gölü kenarında piknik yapan ailenin 6 yaşındaki otizmli oğlu Adem Barik, kayboldu.
Çocuklarının yanlarında olmadığını fark eden aile, Adem'i aramaya başladı.
Yaklaşık 5 saat sonra göl kenarındaki bir kafeden çıkan bir kişi, gölde Adem'i suda hareketsiz gördü.
Çevredekiler, çocuğu sudan çıkararak ambulans çağırdı.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Barik bilinci kapalı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Burada tedaviye alınan Adem, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
