İstanbul'da kaybolan köpek Edirne'de bulundu

Edirne'nin Keşan ilçesi Yukarı Zaferiye Mahallesi 29 Ekim Cumhuriyet Caddesi üzerinde veteriner kliniği işleten veteriner hekim Batuhan Çalışkan, iş yeri önüne gelen ve bitkin halde olan köpeği fark ederek, mama ile su verdi.



Cins ırk olması ve tasmasının olmamasından şüphelenen Çalışkan, köpeğin üzerinde çip olup-olmadığını kontrol etti.



Çalışkan, üzerinde çip bulunan köpeğin sahibinin İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yaşayan Amr Tareq Gaber Farea’ya ait olduğunu belirledi.

Farea ile iletişime geçen Çalışkan, köpeğin 1 hafta önce Esenyurt’ta kaybolduğunu öğrendi.



Çalışkan, teslim etmek üzere köpeğin sahibini Keşan’a davet etti. Amr Tareq Gaber Farea, ilçeye gelerek, köpeğini teslim aldı. Farea, Çalışkan’a köpeğini bulduğu için 1000 TL ödül verdi. Batuhan Çalışkan ise ödülü Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği’ne (KE-HAYKO) bağışladı.