İstanbul Valiliği 1 Ağustos'ta açıklama yaparak İstanbul'da kaydı olmayan Suriyelilerin kayıtlarının yer aldığı şehirlere gönderileceklerini belirtmiş, 20 Ağustos'a kadar süre vermişti. O süre dün doldu. Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında bu sürenin 30 Ekim'e kadar uzatıldığını açıkladı.
İstanbul valiliği, süreç içinde düzensiz göçle gelen 12 bin 474 yabancı uyruklu kaçak göçmenin geri gönderme merkezlerine gönderildiğini duyurdu.
İstanbul'da kaydı olmayan Suriyeliler için süre uzatıldı
NTV HaberTürkiye
İstanbul'da kaydı olmayan Suriyelilerin kayıtlarının bulunduğu illere dönmesi için süre dün doldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sürenin uzatıldığını açıkladı.
İstanbul Valiliği 1 Ağustos'ta açıklama yaparak İstanbul'da kaydı olmayan Suriyelilerin kayıtlarının yer aldığı şehirlere gönderileceklerini belirtmiş, 20 Ağustos'a kadar süre vermişti. O süre dün doldu. Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında bu sürenin 30 Ekim'e kadar uzatıldığını açıkladı.