İstanbul'da kayıt dışı Suriyeli incelemesi

Suriye'de 9 yıldır süren iç savaş nedeniyle 4 milyona yakın Suriyeli Türkiye'ye sığındı. İstanbul'da resmi rakamlara göre 547 bin kayıtlı Suriyeli bulunuyor. İstanbul Valiliği'nin kaydı İstanbul'da olmayan Suriyelilere kayıtlı oldukları illere gitmeleri için verdiği süre 30 Ekim'de son bulmuştu.

Polis ekipleri ve kamuda çalışan memurlar, kayıtlı Suriyelilerin adreslerini tek tek tespit ediyor. İstanbul'un diğer ilçelerinde de yapılan adres tespitlerinde bugün polis ekipleri, Sancaktepe'de ikamet ettiği görülen yaklaşık 13 binin üzerinde Suriyelinin adreslerine tek tek ulaştı ve orada yaşayan kişilerin kimlik tespitini yaptı. Kayıt dışı Suriyeliler tespit edildi.