İstanbul’da kazı çalışmasında esrarengiz olay: Kafatası ve iskelet bulundu

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde inşaat yapılacak alana gelen kepçe operatörü, temelde kazı yapmaya başladı. Bir süre çalışma yapan operatör, alandaki taşlık ve beton bir alana denk geldi. Burayı kepçeyle yıkmaya başlayan operatör, içerisinde bir mezar olduğunu fark etti. Hemen araçtan inen adam, içerisine baktığında kafatası ve iskelet parçaları olduğunu gördü. Paniğe kapılan adam durumu polis ekiplerine bildirdi.

ARKEOLOG İNCELEYECEK



Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının sonrasında savcılık talimatıyla olay yerine arkeolog çağrıldı. Arkeoloğun incelemelerinin ardından iskeletin kaç yıllık olduğu ortaya çıkacak.



“MEZARIN İÇERİSİNDE KEMİKLERİ GÖRDÜK”



Olayla ilgili konuşan Durali Üçtaş, "Burada 3 katlı bir bina vardı sonra müteahhitte verdiler. Arkasında da bir gecekondu vardı. Yıkmaya başladılar ve iki gün boyunca yıktılar. Dün hafriyatını aldılar, bugün de temele indiler. Sabah operatör eşmeye başladığında kepçeyi durdurdu. Sonra da baktılar ki orada boş bir mezar var. Tek bir mezara denk geldiler ama daha sonra çıkar mı bilemiyorum" dedi.