İstanbul'da kedi hırsızlığı: Önce sevdi, sonra çaldı

İstanbul Maltepe'de caddede yürüyen bir kişi sevme bahanesiyle yanına çağırdığı kediyi çalarak kayıplara karıştı.

İstanbul'da kedi hırsızlığı: Önce sevdi, sonra çaldı

Olay geçtiğimiz gün Maltepe’de Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi.

Caddede yürüyen kimliği belirsiz bir şahıs, esnafın yaklaşık 2.5 aydır baktığı Gece isimli kediyi dükkanın önünde fark etti.

Kediyi sevme bahanesiyle yanına çağıran şahıs daha sonra kucakladığı kediyi çalarak kayıplara karıştı.

O anlar iş yerinin güvenlik kamerası ile görüntülendi.

İstanbul'da kedi hırsızlığı: Önce sevdi, sonra çaldı - 1

"SEVME BAHANESİYLE ÇALDI, ESNAF OLARAK KORKUYORUZ"

Mahalle esnafı İrem Genç, "Mahalle esnafı olarak gece isimli kedimize yaklaşık 2.5 aydır bakıyorduk. Yoldan geçen bir şahıs sevme bahanesiyle kediye yaklaşıyor. Önce yemek tarzı bir şey veriyor daha sonra dükkandan kediyi zorla çekerek alıyor.

Şiddetli bir şekilde bacağından tutarak alıyor. Esnaf olarak hepimiz üzgünüz. Yetkililerden bu şahısın bulunmasını istiyoruz. Biz de korkuyoruz. İnşallah bir yuva bulmuştur diye umuyoruz ama adamın alışından da şüpheliyiz." diye konuştu.

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