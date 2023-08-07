İstanbul'da kedilere kezzap ve asit döken saldırgana 91 bin lira ceza

İhbarın yapıldığı bölgeye giden ekipler, şüpheli Murat Ö'yü Eyüpsultan Polis Merkezi Amirliğine götürdü.



Nöbetçi Cumhuriyet savcısı, Murat Ö'nün ifadesinin alınması, ayrıca şüphelinin yarın savcılığa mevcutlu getirilmesi talimatını verdi.



Toplam 6 suç kaydı bulunan şüpheliye kedilere zarar verdiği gerekçesiyle toplam 91 bin 80 lira idari para cezası da uygulandı.