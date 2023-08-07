İstanbul'da kedilere kezzap ve asit döken saldırgana 91 bin lira ceza

İstanbul Eyüpsultan'da, toplam 20 kediye kezzap ve asit döktüğü belirlenen saldırgana 91 bin 80 lira para cezası kesildi.

İstanbul'da kedilere kezzap ve asit döken saldırgana 91 bin lira ceza

İstanbul İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park ekiplerinin Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine, Eyüp Sultan Camii çevresinde bir kişiyi sokak hayvanlarının üzerine döktüğü asitlerle birlikte yakaladıklarını bildirmesi üzerine harekete geçildi.

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İhbarın yapıldığı bölgeye giden ekipler, şüpheli Murat Ö'yü Eyüpsultan Polis Merkezi Amirliğine götürdü.

Nöbetçi Cumhuriyet savcısı, Murat Ö'nün ifadesinin alınması, ayrıca şüphelinin yarın savcılığa mevcutlu getirilmesi talimatını verdi.

Toplam 6 suç kaydı bulunan şüpheliye kedilere zarar verdiği gerekçesiyle toplam 91 bin 80 lira idari para cezası da uygulandı.

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