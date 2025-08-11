İstanbul'da kentsel dönüşüm ne durumda? 1999 sonrası binalarda sorun var

Balıkesir'de büyük korkuya neden olan 6,1 büyüklüğündeki deprem İstanbul dahil birçok kentte hissedildi. Deprem sonrası akıllarda yine aynı soru belirdi. Deprem bekleyen ve tarihi yıkıcı depremlerle dolu olan İstanbul olası bir depreme hazır mı?, kurtuluşun ana formülü olarak görülen " kentsel dönüşüm " ne durumda? Yaklaşık 8 milyon bağımsız bölüm bulunan İstanbul'da 1,5 milyon yapının risk altında olduğu tespit edildi. Binalardan 600 bininin acilen dönüştürülmesi gerekiyor.

UZMANLARDAN ORTAK ÇAĞRI



2012 yılından bu yana ise İstanbul'daki 923 bin bölümün dönüşümü gerçekleştirilebildi. Yaklaşık 209 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci ise devam ediyor.



Uygulanacak kentsel dönüşüm modelinde uzmanların farklı önerileri var ama ortak çağrı "Bina bazında değil ada bazında dönüşüme gidilmeli".



Dönüşüm İstanbul ile sınırlı kalmaması gerektiğine vurgu yapan uzmanlar, Marmara'daki 2000 yılı öncesi tüm binaların acilen dönüştürülmesi gerektiğini dile getirdi.



"50 BİN BİNA KENDİ KENDİNE YIKILACAK"



Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Öğretim Görevlisi İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Ali Koçak, NTV ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.



Kentsel dönüşümün şu anda çok yetersiz olduğuna dikkat çeken Koçak, "İstanbul'da şu anda 50 bin tane kendi kendine yıkılabilecek bina var. Çok küçük depremlerde yıkılacak binalarımız mevcut." dedi.

"1999'DAN BERİ GEÇEN SÜRE İYİ KULLANILMADI"



Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Jeolog Prof. Dr. Şükrü Ersoy, 1999'da meydana gelen Gölcük depreminden itibaren geçen sürenin iyi kullanılmadığına işaret etti.



Ersoy, "Yapılacak iş sayısını düşündüğümüzde güçlendirilecek bina sayısını ya da yeniden yapılacak bina sayısı çok fazla. Marmara'da bir deprem olursa en çok neresi etkilenir? Öncelikle sahil bölgelerini dikkate almak gerekiyor." diye konuştu.