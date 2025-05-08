İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Zirvesi

İstanbul'da meydana gelen 6.2 lik de depremin ardından kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlanması için önemli bir adım atılıyor.



Megakentte Kentsel Dönüşüm Zirvesi gerçekleştirilecek.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlık edeceği toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan

ve 39 ilçenin belediye başkanlarının davet edildi.



Toplantıya İstanbul Valisi Davut Gül de katılacak.



SON ÇALIŞMALAR ELE ALINACAK



Zirvede Yarısı Bizden kampanyası ve İstanbul'daki dönüşüm çalışmalarındaki son durum değerlendirilecek.



Ayrıca, toplantıda yerel yönetimlere ortak mücadele çağrısı yapılacak.

Zirvede konuşulacak konulardan biri de alan bazlı büyük dönüşümlerde TOKİ ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın devreye girip inşa sürecini üstlenmesi...



Yarısı Bizden kampanyasının talep toplama ve başvuru süreçleri belediyeler üzerinden yürütülüyor. Bakan Kurum, toplantıda başvuru süreçlerinin hızlandırılması için yapılacaklar konuşulacak ve ilçe belediye başkanlarının taleplerini dinleyecek.



Toplantıda, yerel yöneticilere İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi de verilecek.