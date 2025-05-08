Kentsel Dönüşüm Zirvesi | Kurum: İstanbul'da acilen dönüşmesi gereken 600 bin bina var

İstanbul'da meydana gelen 6.2 lik de depremin ardından kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlanması için önemli bir adım atılıyor.



Megakentte Kentsel Dönüşüm Zirvesi gerçekleşiyor.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlık edeceği toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan

ve 39 ilçenin belediye başkanlarının davet edildi.



Toplantıda konuşan Kurum, İstanbul'da dönüşmesi gereken 600 bin bina olduğunu dile getirdi.

"450 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK"

Kurum'un açıklamaları şöyle:

"İstanbul'da hissedilen depremler deprem dönüşüm sferberliğimizi bir kez daha gözler önüne semriştir. 11 ilimizde yaptığımız çalışamları örnek olması bakımında çok ama çok önemsiyorum. Toplamda 453 bin ev ve iş yerini yıl sonuna yetiştirmke için alın teri döküyoruz. Bölgedeki çalışmaları hızlıca tamamlayarak devletimizin deprem bölgesindeki gücünü İstanbulumuzun 39 ilçesine aktaracağız.

İstanbul'da 6,2'lik depremde sonrası 452 bin bina incelendi. 354 bina hasarsız, 61 bin bina az hasarlı.



Türkiye deprem gerçeği ile yaşamaktadır. Yüzde 71 bu riskli bölgelerde hayat sürmektedir. Bu riskli bölgelerin başında İstanbulumuz gelmektedir. 2000 yılındaki bina stoğuna baktığımızda İstanbul'un tamamı riskliyken bugün İstanbulumuzun yüzde 60'ı güvenli hale gelmiştir. İstanbul'da acilen dönüşmesi gereken 600 bin bina var. Şu ana kadar tam 450 milyar lira yatırım yaptık. İstanbul'un dönüşümünü çok daha kolay hale getirmek için Yarısı Bizden kampanyasını başlattık.



"DEPREMİ BEKLEYEMECEĞİZ"

Deprem siyaset üstü bir konudur.

İstanbul'da bir deprem bekleniyor ama biz depremi beklemeyeceğiz. Beklenen İstanbul depremine özlenen İstanbul dönüşümüyle cevap vermek durumundayız. Hepimiz masanın bir yanından tutup İstanbul'u dönüştürmek zorundayız. Bütüncül bir planlamayla hayata geçireceğiz.

"BERABER BAŞARALIM"

Parti ayrımı gözekmeksizin bu hedefi beraber başaralım. Tek vücut olalım hep birlikte İstanbulumuzu dönüştürelim. Günlük polemikleri bir kenara bırakalım.