İstanbul'da kilise saldırısının planlayıcısı DAEŞ üyesi Soltamatiov tutuklandı

Sarıyer'de bir kişinin öldüğü Santa Maria Kilisesi saldırısının planlayıcılarından, saldırıda kullanılan silahı temin eden terör örgütü DAEŞ üyesi Viskhan Soltamatiov tutuklandı.

İstanbul'da kilise saldırısının planlayıcısı DAEŞ üyesi Soltamatiov tutuklandı

28 Ocak 2024'te gerçekleştirilen soruşturmasında aranan ve Milli İstihbarat Teşkilatı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonuyla yakalanan terör örgütü DAEŞ üyesi Viskhan Soltamatiov'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki Adliyesine götürülen şüpheli, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Soltamatiov'u "silahlı terör örgütüne üye olma", "tasarlayarak öldürme" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından tutukladı.

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