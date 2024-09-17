İstanbul'da kilise saldırısının planlayıcısı DAEŞ üyesi Soltamatiov tutuklandı

28 Ocak 2024'te gerçekleştirilen saldırı soruşturmasında aranan ve Milli İstihbarat Teşkilatı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonuyla yakalanan terör örgütü DAEŞ üyesi Viskhan Soltamatiov'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürülen şüpheli, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.



İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Soltamatiov'u "silahlı terör örgütüne üye olma", "tasarlayarak öldürme" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından tutukladı.



