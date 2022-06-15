İstanbul'da kimliksiz ilaç yazdıramayınca tehditler savurdu: Hastaneyi başınıza yıkarım

İstanbul Esenyurt'ta ilaç yazdıramayan bir kişi hastaneyi birbirine kattı.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt'ta bulunan hastanede yaşandı.

Edinilen bilgiye göre hastaneye gelen kadın, hasta olan yakınına kırmızı reçetede yer alan ilaçlardan yazdırmak istedi.

Doktorun hastanın kimliğini istemesi üzerine tartışma başladı. Bu sırada hasta olduğu belirtilen kişi, bir anda tekerlekli sandalyeden yere düşerken, görevlilere bağıran kadın ise tekerlekli sandalyeyi yere fırlattı.



''HASTANEYİ BAŞINIZA YIKARIM''



"Hastaneyi başınıza yıkarım" diyerek tehditler savuran kadın ve yanındaki hastası güvenlik görevlileri eşliğinde dışarı çıkarıldı.