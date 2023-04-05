İstanbul'da kimyasal atık baraja karıştı

Çevreye duman ve kötü koku yayan atıktan numune alınarak inceleme yapıldı. Yapılan çalışmalarda, atığın ısıl işlemden kaynaklanan dip külü, cüruf ve kazan tozu atıkları olduğu belirlendi.



MOBESE VE UYDU GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ



Atıkları döken kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, "Çevreyi Kasten Kirletmek" suçundan da suç duyurusunda bulunacağını duyurdu. Öte yandan alandaki atıklar kaldırılarak bakanlık tarafından lisans verilmiş bertaraf tesislerine gönderilecek.

"KOYUNLARIN AYAKLARI, AĞIZLARI YARA OLUYOR"



Bölgedeki mera alanlarında küçükbaş hayvancılık yapan Celil Küçükkara, “Geceleri geliyorlar kaçak döküm yapıyorlar. Kimyasalları suyun içine, olur olmaz yerlere döküyorlar. Koyunların ayakları, ağızları yara oluyor. Döküp kaçıyorlar, kamyonlar yapıyor bunu. Önlem alınmasını istiyoruz. 3-4 sene önce de oldu. Bir hafta çalışma yapıp temizlediler ama yine ortada." dedi.